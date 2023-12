Donna si innamora di un contadino peruviano, lascia la sua vita di lusso e va a vivere nella giungla (senza acqua corrente)

Caroline Knight, una donna di 34 anni, è un'insegnante di yoga che ha viaggiato in Perù per 10 giorni durante la pandemia. A causa delle restrizioni è rimasta bloccata nel Paese dove si è innamorata di un giovane contadino locale. Ha così deciso di strappare il suo biglietto di ritorno per Londra e cambiare vita: ora vive nella giungla, circondata da insetti, senza acqua potabile e lavora con il suo compagno 20enne nella coltivazione del cacao.