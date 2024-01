Le città più trafficate al mondo: due pugliesi in classifica

La città più trafficata al mondo è Londra. Tra le prime cinque c'è Milano, unica italiana in top 10. E in classifica ci finiscono anche due pugliesi (in posizioni più distanti). Lo studio è di TomTom, il famoso navigatore satellitare. E prende in esame una serie di parametri: il livello di congestione delle strade, il tempo perso in auto nel corso dell'anno, la velocità media in città e soprattutto il tempo medio per percorrere 10 chilometri. Ed è su quest'ultimo parametro che viene stilata la classifica.

