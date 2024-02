Le promesse di benessere scorrono copiose sul web: dalle app ai tutorial sui social network, dalle news ai video sui canali YouTube, è un tripudio di idee e suggerimenti per avere un fisico più tonico e modellato con allenamenti lampo, liberare le emozioni con movimenti da eseguire distesi o a letto, e ringiovanire come per miracolo grazie a esercizi di ginnastica facciale.

APPROFONDIMENTI ASKANEWS Far ritrovare la consapevolezza alle persone e renderle felici

Un’ondata di novità e ispirazioni che rischia di mettere in discussione il tradizionale workout in palestra o all’aperto, con sessioni che si possono fare da soli in casa anche in pochi minuti. Si va dal Pilates al muro allo Yoga per dimagrire e per combattere le rughe sul viso, dalla ginnastica sulla sedia che farebbe rinvigorire i senior in 21 giorni ai movimenti asimmetrici di braccia e mani all’insegna del “biohacking” (per stimolare il cervello), fino al movimento somatico per rilassare il nervo vago e il pavimento pelvico.

ORIENTARSI

Filippo Ongaro, medico degli astronauti dal 2000 al 2007, ideatore del metodo omonimo e autore di bestseller, è molto seguito sul web come paladino di uno stile di vita sano che combatte lo “stress ossidativo”, ovvero il risultato di un eccesso di radicali liberi che può causare danni alla salute: un allenamento regolare, con un’attività fisica moderata, contribuisce ad aumentare gli enzimi antiossidanti e inibire lo stress ossidativo e i problemi connessi, come il rischio cardiovascolare. Sono numerosi i percorsi per fare un lavoro interiore e fisico su di sé: dalla mindfulness alla meditazione trascendentale, dal training autogeno alle discipline yogiche. «Attenzione, però, quando si comincia un percorso online, senza il contatto diretto con un esperto», mette in guardia Francesca Cassia, cofounder, con Roberto Milletti, della scuola Odaka Yoga, fra le più accreditate (anche online) a livello internazionale. «Il rischio è che, specialmente se principianti, non si ha la consapevolezza corporea per eseguire le posizioni correttamente. Consiglio di iniziare con un insegnante o in un centro specializzato. Se praticate a casa con i video tutorial, senza feedback diretto con l’istruttore, osservate i segnali che vi dà il corpo: non si dovrebbe sentire dolore o fastidio, durante o dopo la pratica». «Lo Yoga per dimagrire – continua Cassia – eseguito bene funziona, poiché con piccoli flow (sequenze di posizioni) ripetuti contribuisce ad abbassare il livello di cortisolo che, se alto, ostacola la perdita di peso. La sedia può risultare un supporto valido. Anche il Pilates al muro, adeguato alla propria età, conformazione fisica e preparazione sportiva, è ottimo per tenersi in forma: il rapporto di forza con la parete fa lavorare a fondo i muscoli e aiuta a stabilizzare le articolazioni». «Per quanto riguarda il face yoga antiage – prosegue l’esperta – è efficace se eseguito costantemente nel tempo, almeno 15 minuti al giorno. Il movimento somatico, invece, libera le emozioni profonde: va praticato con molta cautela se non si è affiancati da un professionista». Via libera al Qi Gong, antica disciplina cinese soft per il riequilibrio energetico. Grandi benefici arriverebbero, secondo i tutorial su Instagram e Facebook, dal biohacking, tecnica che ottimizza le prestazioni fisiche, mentali e psicofisiche attraverso particolari movimenti delle mani mirati a stimolare attenzione, memoria, coordinazione e concentrazione. Ma funziona? Stefano Santori, biohacker e coach degli atleti olimpionici, conferma che determinati movimenti asimmetrici ripetuti di mani e braccia possono «costituire una buona prova per gli emisferi del cervello, che lavorano in modo incrociato rispetto alla parte destra e sinistra del corpo: ma per ricablare davvero il sistema nervoso occorrono costanza e reiterazione. Ci si può allenare solo una volta al giorno 5 minuti, ma bisogna farlo per almeno un mese».

SEDIA, CANE O GUERRIERO

Quali esercizi selezionare dalle proposte web? Un efficace sequenza di Pilates al muro è quello di sdraiarsi a terra con i piedi sulla parete (in linea con le ginocchia) e fare il ponte dinamico, inspirando quando si solleva il bacino ed espirando mentre si scende. Per lo Yoga del dimagrimento ottimo un flow con le posizioni della Sedia (Utkatasana), del Guerriero (Virabhadrasana) e del Cane a testa in giù (Adho Mukha Svanasana). Per gambe e glutei, è fortificante la postura della Dea, a gambe divaricate piegate e braccia piegate verso l’alto, ai lati del corpo. Un utile esercizio di ginnastica facciale, per contrastare le rughe sopra le labbra e rimpolpare le labbra stesse è, con la bocca chiusa ma non serrata, soffiare per 10 secondi tamburellando le labbra fra loro, come se emetteste il suono di un motorino. Per provare il biohacking iniziate a mani giunte davanti al petto, poi separatele così: la destra con pollice e indice uniti e le altre dita distese, la sinistra a pugno col pollice all’insù; unite di nuovo le mani giunte al centro e poi distanziatele invertendo la posizione delle dita fra destra e sinistra; così per 4 minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA