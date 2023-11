Quali sono le terme più belle per rilassarsi? La classifica

Il turismo diventa sempre più sinonimo di wellness: il 70% delle persone che viaggiano alla ricerca del benessere, e per staccare la spina dallo stress, sceglie le destinazioni termali per rigenerarsi mentalmente e fisicamente. Una ricerca promossa da Babbel e PiratinViaggio ha evidenziato i trend e le destinazioni "top" del turismo termale al livello mondiale. I mesi novembre e dicembre, con le giornate che si accorciano sempre di più e il clima non sempre favorevole, possono mettere a dura prova il buon umore: sono in molti a decidere di ritagliarsi, proprio in questo periodo, momenti di relax da poter dedicare a sé.