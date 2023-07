Cosa fare in Puglia stasera? C'è l'imbarazzo della scelta grazi ad un ricco cartellone di eventi in programma nelle varie province. A cominciare dall'attesissimo concerto di Stewart Copeland che ritorna a Melpignano per il Locomotive Jazz Festival, passando al teatro con Pino Strabioli a Taranto che racconta Paolo Poli. E tanto altro ancora.

Scorri le schede per visualizzare tutti gli appuntamenti