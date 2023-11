La classifica delle migliori scuole pugliesi: le graduatoria per città e per indirizzo. Brillano gli istituti in provincia

Quali sono le migliori scuole in Puglia? L'annuale classifica di Eduscopio è stata pubblicata da poche ore. Emerge la rivincita della Provincia: non sempre nei capoluoghi - anzi, quasi mai - si trovano gli istituti ritenuti migliori dalla graduatoria. In media la valutazione delle scuole che hanno solo il liceo scientifico è un po' più alta rispetto a quella di chi propone il classico.

Di seguito le classifiche per area geografica e principali indirizzi