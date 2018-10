Xylella, le nuove misure della Regione su trattamenti e espianti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giunta regionale ha approvato ieri una serie di azioni allo scopo di arginare l’avanzata della Xylella. Nel dettaglio, spiegano il governatore Michele Emiliano e l’assessore alle politiche agricole Leonardo Di Gioia, si è stabilito che le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’Arif, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, per garantire che siano svolte con celerità come richiesto dalla Commissione europea, fatta salva l’estirpazione volontaria svolta dal proprietario.Si tratta diprese «dando continuità amministrativa - specificano da Bari - nonostante la sopravvenuta decisione Ue 2018/927, sia dopo gli esiti delle analisi svolte sui campioni prelevati sino ad aprile 2018 e sia dopo le ordinanze di estirpazione, da emettere o già emesse dalla Sezione Osservatorio per le piante infette individuate nel monitoraggio luglio 2017-aprile 2018, localizzate nelle aree colpite». Saranno tutelati - è l’obiettivo - gli olivi monumentali siti nella Piana degli Ulivi Secolari estendendo il monitoraggio a maglia, “100 metri per cento metri”, a tutta la superficie della Piana e controllando su tutta l’area la corretta applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo del vettore.Quanto aila giunta ha stabilito che nella ex zona di contenimento, a conclusione dell’attività di monitoraggio delle nuove aree delimitate, e qualora la consistenza del personale lo consenta, «si debba continuare a monitorare le aree in cui sono stati individuati focolai nei precedenti monitoraggi, con priorità per i focolai con minor numero di piante infette e per quelli segnalati dagli stessi proprietari; è stata disposta l’estirpazione delle piante risultate infette al test di laboratorio Elisa, senza effettuare il test di conferma». In alternativa, solo negli appezzamenti in cui è stata già rilevata la presenza di piante infette da Xylella e su segnalazione del proprietario, si potrà procedere ad ordinanza di abbattimento delle piante con sintomi conclamati e ascrivibili alla Xylella, previa ispezione visiva ufficiale della Sezione Osservatorio fitosanitario e condivisione verbalizzata del proprietario. La Sezione Osservatorio fitosanitario è autorizzata a porre in essere tutte le procedure ed iniziative necessarie per garantire la piena applicazione delle azioni stabilite dalla giuntanazionale per chiedere all’Ue più risorse al fine di promuovere un’iniziativa pilota per tutelare «l’inestimabile valore rappresentato dagli ulivi monumentali della Piana degli olivi secolari, attraverso sostegno finanziario e formazione di personale specializzato; ristrutturare il comparto olivicolo dell’area danneggiata, prevedendo la ricostituzione del patrimonio produttivo danneggiato con il reimpianto di varietà di olivo resistenti; contribuire ai costi di investimento e ai costi operativi necessari ai vivai danneggiati per poter operare come siti indenni; contribuire a compensare i danni oggettivi subiti dai frantoi con sede operativa nelle aree infette».