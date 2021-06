Papa Francesco sceglie Vincenzo Viva: il prelato di Copertino sarà vescovo di Albano

Papa Francesco ha nominato Vincenzo Viva vescovo della Diocesi suburbicaria di Albano. Viva, del clero della Diocesi di Nardò-Gallipoli, originario di Copertino, è stato finora rettore del pontificio Collegio Urbano “de Propaganda Fide” a Roma. Succede a Marcello Semeraro, nel frattempo divenuto cardinale, e ad Angelo Sodano che ne conservava la titolarità nei periodi di vacatio.

Il curriculum

Nato a Francoforte, in Germania, il 24 agosto del 1970, dopo i primi studi liceali a Francoforte, ha conseguito la maturità linguistica a Lecce. Come alunno dell'Almo Collegio Capranica, ha frequentato i corsi filosofici e teologici alla Pontificia Università Gregoriana, in vista dell'Ordinazione sacerdotale, avvenuta il 10 luglio 1997 per la Diocesi di Nardò-Gallipoli. Nel 2006 presso l'Accademia Alfonsiana ha ottenuto il dottorato in Teologia Morale. Si è perfezionato in Bioetica e Scienze della Vita dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma.

Gli incarichi pastorali

Nel 1999-2000 è stato vicerettore nel Seminario Diocesano; dal 2000 al 2003 padre spirituale nel Seminario Diocesano e, dal 2001 al 2011, membro del Collegio Consultori. Ancora, per 13 anni a partire dal 2000 è stato direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali; dal 2005 al 2007 docente di Religione al Liceo Classico di Nardò e dal 2006 al 2013 professore associato di Teologia morale alla Facoltà Teologica Pugliese. Dal 2007, professore di Teologia Morale presso l'Accademia Alfonsiana; dal 2013, rettore del pontificio Collegio Urbano “de Propaganda Fide” e professore incaricato di Teologia morale nella Pontificia Università Urbaniana. È stato nominato Cappellano di Sua Santità nel 2012. È autore di diverse pubblicazioni, articoli e traduzioni dal tedesco. Conosce il tedesco, l’inglese e il francese.