Sinistra Italiana, Vendola presidente: «Ma non mi candido alle Europee»

L'ex governatore pugliese Nichi Vendola è stato eletto presidente di Sinistra Italiana per acclamazione nel corso della terza giornata del congresso nazionale di SI in corso a Perugia.

«Non mi candido a niente, è un ritorno attivo alla politica , questo sì», ha detto Vendola, a chi gli chiedeva se il nuovo ruolo possa aprire a una candidatura magari alle europee 2024. «Vorrei rivolgermi a tanti compagni e compagne che sono fuori di qui, fuori dal partito, fuori dall'idea di tornare a fare politica, di tornare a votare. Non possiamo abbandonarci alla depressione, al rimpianto o alla nostalgia. Certo, i motivi per esserlo sono tanti, ma la depressione e la nostalgia sono una brutta bestia quando i tempi sono così oscuri come quelli che viviamo.

Fratoianni

Questo è tempo di tornare a casa per rimetterci in cammino».