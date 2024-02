Comunali a Bari, Fratelli d'Italia lancia Sisto e Melchiorre: «I candidati migliori»

«Tra pochi mesi si voterà anche per le Europee e questi congressi ci porteranno a raccontare con i nostri banchetti, con le nostre manifestazioni e con la nostra politica quello che sta succedendo al governo e quello che sta costruendo Giorgia Meloni in Europa». Sono parole entusiaste quelle che Arianna Meloni ha pronunciato a Bari in occasione del congresso provinciale di Fratelli d’Italia che ha incoronato coordinatore Michele Picaro, consigliere regionale.

La sorella di Giorgia Meloni, capo della segreteria del partito, ha rimarcato il ruolo di leadership internazionale del premier: «Ci sono presidenti di tantissime nazioni, in Europa ma anche gli Stati Uniti d'America, che guardano Giorgia come esempio e la seguono e la ascoltano. Finalmente la nostra nazione è tornata al centro del dibattito e questo ci rende fieri».

Il sottosegretario

Prima di lei, di fronte a una sala congressi della Fiera del Levante colma di militanti e politici di lungo corso della formazione, è intervenuto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato secondo cui, con pungente sarcasmo, «l’opposizione, in particolare Elly Schlein, rappresenta una sorta di assicurazione per il governo». «La sinistra allo sbando è un pericolo - ha aggiunto - abbiamo bisogno di un’opposizione seria in una democrazia. Il Governo durerà cinque anni e ne sono convinto».

Inevitabilmente si è parlato, e non poco, delle imminenti elezioni amministrative nel capoluogo pugliese.

Il centrodestra non ha ancora un nome da far scendere in campo ma le trattative sono costanti. E Filippo Melchiorre, senatore e vice coordinatore regionale, assicura che il candidato «arriverà nelle prossime ore».

Aggiunge Gemmato: «C’è stato un tavolo romano la settimana scorsa, siamo in via di definizione e il candidato penso uscirà nei prossimi giorni. C'è un clima sereno nel centrodestra, con qualche giusta contrapposizione tra le varie forze ma anche con ampia condivisione del percorso. Ticket Lega-Fdi a Bari? E' una delle ipotesi in campo». Alla domanda se il leghista Fabio Romito possa essere il candidato unitario ha aggiunto: «Oggi ci sono esponenti di tutti i partiti del centrodestra, mi dicono che Romito ha avuto diversi applausi. A Bari c'è qualcuno che forse non vuole che un ragazzo di 35 anni che ha consenso, che non viene dalle grandi famiglie, dalle grandi espressioni di potere possa fare un percorso all'interno delle istituzioni. Voglio ricordare che è il popolo che decide, e io, Picaro, Melchiorre, Romito abbiamo preso migliaia di voti e siamo sempre stati eletti». Poi l'exploit a sorpresa: «Melchiorre e Sisto sono ottimi candidati, quella di Sisto è la migliore candidatura e penso che Fratelli d'Italia e Forza Italia debbano aprire una riflessione»