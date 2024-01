Decaro e Salvemini a spasso per Lecce, aperitivo e foto sotto l'albero di Natale discutendo di europee e amministrative

«Carlo se sei a Lecce passo a salutarti». «Certo sono qui, vieni ti aspetto». Un appuntamento tra amici, sindaci in questo caso. Il primo di Bari, Antonio Decaro primo cittadino della città metropolitana e capoluogo pugliese. Sindaco di Lecce, capitale del barocco il secondo Carlo Salvemini.

La campagna elettorale

Nel Salento per impegni elettorali, nel pomeriggio Antonio Decaro ha incontrato anche Salvatore Piconese, ex Articolo Uno rientrato ora nel Pd. «Abbiamo trascorso un'ora con Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente nazionale dell'ANCI. Con un pensiero alle prossime Elezioni Europee», scrive nel post facebook Piconese.

Poi la tappa a Lecce, un'occasione per salutare l'amico Carlo e andarsene a spasso, a braccetto, per la città addobbata a festa.

Come due turisti il classico scatto sotto l'albero di Natale al centro di piazza Sant'Oronzo. Poi la passeggiata da piazza Sant'Oronzo passando per via Trinchese e piazza Mazzini. Cosa si saranno detti?

Da buon padrone di casa Salvemini avrà certamente fatto da Cicerone al primo cittadino barese impegnato nella campagna elettorale per elezioni Europee che lo vede candidato nel Pd per l'italia meridionale.

L'aperitivo in centro tra politica e attività amministrativa

La serata è terminata con un aperitivo in centro. Inevitabile parlare di politica. Decaro alle prese con le elezioni europee, Salvemini con le amministrative. Certamente un momento di confronto su tattiche, obiettivi, programmi da mattere in campo in vista degli appuntamenti elettorali di giugno.