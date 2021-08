Vaccini, da domani via libera alle dosi per gli studenti delle scuole di Puglia

Da domani via libera alle vaccinazioni degli studenti delle scuole pugliesi, secondo gli elenchi forniti dagli istituti. Si tratta di provvedere alle somministrazioni di tutti i 12-19enni che non si sono ancora sottoposti al vaccino in queste ultime settimane. Oltre alle vaccinazioni già programmate e prenotate, il team scuole Covid del Dipartimento di prevenzione sta provvedendo a contattare gli istituti che a loro volta informano le famiglie della possibilità di accedere negli hub a sportello per i giovani.

I dati



Sono intanto 5.199.674 le dosi di vaccino anticovid somministrate finora in Puglia, il 93,9% quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 5.538.879.

Nella provincia di Bari sono state effettuate 95.294 le somministrazioni in favore dei giovani 1219 anni. Di queste, 91.591 sono state curate dall'Asl di Bari in punti vaccino territoriali e ospedali insieme anche ai medici di Medicina generale. Questo numero di somministrazioni ha consentito di arrivare attualmente ad una copertura significativa con prima dose della fascia di età fra i 12 e i 19 anni compresi gli studenti che si attesta al 64%.

Nell'Asl di Brindisi i residenti o domiciliati nel territorio provinciale vaccinati con la prima dose sono 277.474 e di questi 222.783 con la seconda dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente all'80% e al 64,2%. Oltre 17.000 le prime dosi somministrate ai ragazzi dai 12 ai 19 anni, con una copertura vaccinale pari al 58,6%.

Sono 67.248, invece, le dosi erogate finora dai medici di medicina generale, di cui 15.371 (22,9%) in ambito domiciliare. Il 18,5% (12.414) delle dosi è stato somministrato a soggetti over 80, il 26,2% (17.620) a soggetti della fascia di età 70-79 anni, il 27,5% (18.461) a soggetti con età tra 60 e 69 anni e il 27,9% (18.753) a soggetti sotto i 60 anni. I soggetti fragili rappresentano la categoria a rischio vaccinata prevalentemente dai medici di famiglia (47.701; 70,9%), seguita dai soggetti con età superiore a 60 anni (13.332; 19,8%), dai caregiver (1.304; 1,9%) e da altre categorie (4.911; 7,4%).

Prosegue la campagna di vaccinazione anche nel Salento: 5072 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri di cui 1042 a ragazzi tra i 12 e i 19 anni. 416 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 621 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 479 nel PTA di Gagliano del Capo, 404 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 392 nella Palestra del Liceo Scienze Umane Q. Ennio di Gallipoli, 472 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 923 nella Caserma Zappalà di Lecce, 307 nella RSSA comunale di Martano, 308 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 378 nel Centro aggregazione giovanile di Spongano, 37 nell'Ospedale di Gallipoli, 140 nel Dea Vito Fazzi, 134 dai Medici di medicina generale.

A Taranto si è concluso l'Open Day vax organizzato presso l'hub Porte dello Jonio, dedicato ai ragazzi di 12-18 anni che hanno potuto accedervi sia a sportello che su prenotazione. Operativo dalle 18 a mezzanotte in modalità drive through, sono state somministrate oltre 800 dosi di vaccino. Il prossimo evento open è programmato per venerdì 27 agosto.