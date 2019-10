Università, dalla Regione Puglia 135 milioni per gli atenei

«La Regione Puglia è il principale socio delle università di Bari, Foggia e Lecce. Noi sosteniamo il diritto allo studio dei ragazzi pugliesi con 135 milioni di euro che sono quasi il 15% del bilancio ordinario, una somma enorme». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". «Abbiamo consentito agli studenti pugliesi - ha spiegato Emiliano - di avere il totale finanziamento delle borse di studio, cosa che non era mai accaduta nella storia della Regione Puglia e, soprattutto, abbiamo finanziato la ricerca delle università pugliesi con 30 milioni di euro, ma non basta. L'anno scorso le facoltà di medicina di Bari e di Foggia avevano perso molte scuole di specializzazione per mancanza di iscritti e di fondi, abbiamo finanziato le scuole di specializzazione con altri 45 milioni di euro, è una somma enorme sempre del bilancio ordinario. Negli Stati Uniti di solito i finanziatori sono gruppi privati o miliardari, qui non ne abbiamo di privati che finanziano l'Università. C'è la Regione Puglia che è al fianco di questo grande patrimonio della formazione». Ultimo aggiornamento: 16:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA