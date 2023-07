Gli atenei pugliesi si mobilitano per attirare nuovi iscritti e due sono le novità. Il Senato accademico dell’Università di Bari ha esteso ieri la no tax area per gli studenti con redditi Isee fino a 26mila euro, mentre all’Università del Salento arriva la notizia dell’approvazione nel complesso Ecotekne di un nuovo studentato con 200 posti letto a disposizione dei fuori sede.

Per quanto riguarda Bari, insieme all’estensione della no tax area, ieri il Senato accademico ha approvato il nuovo regolamento che prevede riduzioni non solo per gli studenti meritevoli e in determinati casi l’esonero parziale per gli studenti lavoratori. Soddisfazione da parte dei rappresentanti degli studenti: «Si tratta di un piccolo ma significativo passo avanti», anche se le associazioni studentesche avevano chiesto che il limite fosse portato a 30mila euro. Inoltre, per gli studenti non meritevoli è stata ridotta la contribuzione per chi ha un Isee non superiore a 12.500 euro, e non ha i requisiti per la No Tax Area. Chi ha un Isee minore di 6mila euro pagherà 400 euro, per chi supera tale soglia prevista una riduzione progressiva. Incrementata dal 25% al 30% l’entità dell’esonero parziale per gli studenti lavoratori con Isee superiore a 26mila euro. Ci sarà la possibilità di ricorrere all’Isee corrente, nei casi in cui per motivi validi i redditi della Dsu non riflettano la reale situazione economica del nucleo familiare. Infine, posticipato il termine del pagamento della quarta rata a fine luglio, e modificata la ripartizione delle quote tra le rate (seconda 35%, terza 35%, quarta 30%).

A Lecce invece la novità è la nascita nel complesso Ecotekne di UniSalento di un nuovo studentato con 200 posti letto. L’iniziativa, resa nota dal rettore di Unisalento Fabio Pollice, vuole dare una risposta alle annose questioni legate alla mancanza di posti letto a Lecce a disposizione degli universitari e della scarsa accessibilità. «Quello che frena la crescita degli studenti fuori sede è sempre una questione di alloggi che a Lecce è stata acuita notevolmente nel tempo perché in città non c’erano studentati e c’erano pochissimi posti letto - dichiara il rettore -. A questo stiamo cercando da alcuni anni di rimediare e devo dire che i progetti sono tanti, questo nuovo studentato ad Ecotekne che sorgerà attraverso la riqualificazione di un edificio preesistente, quindi non di nuova edificazione, e altri progetti messi in campo da Adisu della Regione». Un altro tassello dunque per l’ateneo salentino che ha già cominciato a muoversi su più fronti per incrementare l’attrattività della didattica e degli spazi a disposizione degli iscritti: borse di studio per gli studenti internazionali, trasferte di orientamento all’estero con organizzazione di relativi campus, agevolazioni sul fronte delle tasse per gli stranieri con una flat tax di mille euro all’anno. Sono queste alcune delle misure concretizzate: «Negli ultimi anni stanno crescendo notevolmente gli studenti stranieri ed è un fatto positivo - aggiunge il rettore Pollice -. La costruzione degli studentati sicuramente favorirà ancora di più questo processo insieme alla qualità dell’offerta formativa. Importanti sono anche alcune misure come la “Unisalento4Talents”, programma che sostiene l’iscrizione con borse di studio di studenti internazionali particolarmente meritevoli con esonero dalle tasse, alloggi gratuiti (o contributi economici) e corsi di italiano. Sono ormai centinaia le domande che ci arrivano e il numero dei posti è attualmente limitato perché lo sono le risorse economiche ma noi contiamo di farli crescere». Ma non è tutto. Per il primo anno nella storia di ateneo, Unisalento ha avviato un progetto di orientamento all’estero in Romania e in Albania e a settembre nelle due settimane di organizzazione di due campus arriveranno più di 450 studenti fuori sede.