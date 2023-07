Quali sono le migliori città al mondo per gli studenti? Quelle nelle quali è tutto a portata di mano, o quasi, i trasporti pubblici funzionano e il livello degli atenei è alto? È la società Qs, nota per le classifiche in ambito universitario, ad aver stilato anche per quest'anno la graduatoria mondiale.

Nessuna pugliese tra le prime 100 recensite. Ci sono, però, tre città italiane. Scorri le slides per scoprire la classifica.