Uil Puglia, commissariata la segreteria regionale. Renzoni al posto di Busto

Franco Busto non è più segretario regionale della Uil Puglia. La segreteria infatti è stata commissariata, al posto del segretario regionale Franco Busto, il segretario PierPaolo Bombardieri ha affidato la gestione straordinaria al segretario organizzativo nazionale Uil, Emanuele Ronzoni, come riportato anche sul sito internet. Alla base alcune "divergenze" che sono scaturite in una forte lite seguita persino da denunce.

Cosa è successo

Botte e denunce tra dirigenti sindacali. La Uil di Puglia è nel caos. Già rimosso il segretario generale Franco Busto. La segreteria confederale nazionale ha affidato l’organizzazione territoriale a un commissario. È tutto nero su bianco, contenuto nella delibera adottata dalla segreteria confederale nazionale giovedì 20 ottobre, 24 ore dopo i fatti accaduti nelle stanze della sede regionale della Uil, in corso Alcide De Gasperi a Bari, “che - recita il documento - ha visto protagonisti in un accesso alterco il segretario generale e il segretario organizzativo di Uil Puglia”, ovvero Franco Busto e Gianni Ricci. A mettere ufficialmente al corrente la segretaria nazionale di quanto avvenuto sono stati essenzialmente tre documenti: il referto rilasciato dalla Asl di Bari il 19 ottobre, il verbale di denuncia presentato nello stesso giorno alla questura di Foggia dal segretario Ricci e la nota trasmessa dal segretario

Busto il 20 ottobre, al segretario generale e al segretario organizzativo, rispettivamente, Pierpaolo Bombardieri ed Emanuele Ronzoni. Atti ai quali la delibera fa esplicito riferimento.

Tre atti che non hanno concesso alternativa alcuna al commissariamento della segreteria territoriale: «Tale grave situazione, venutasi a creare - si legge, infatti, sulla delibera - lede l’immagine dell’Organizzazione e non garantisce la corretta e funzionale attività politico organizzativa». La segreteria confederale ha disposto con procedura d’urgenza l’affidamento della segreteria pugliese del sindacato al segretario organizzativo nazionale, Emanuele Ronzoni, secondo quanto previsto dallo Statuo della Uil e dal Regolamento di attuazione dello stesso. Tanti i punti interrogativi che restano aperti. Prima di tutto sulle motivazioni che avrebbero alimentato lo scontro: vige per ora il massimo riserbo. Contattato da Quotidiano, il segretario Busto ha preferito non rispondere alle domande, limitandosi a un convenzionale «no comment, ne parleremo più in là, adesso concedetemi un po’ di riservatezza».

Sono tante anche le voci che continuano a rincorrersi in queste queste ore. Non manca nemmeno quella di chi esprime tutto sommato poco stupore, a fronte di quella di chi, invece, dall’interno delle segreterie provinciali e davanti a quanto accaduto, si dice del tutto spiazzato se non sconvolto. E numerose sono poi le descrizioni, corredate di particolari, del pesante litigio sfociato nel sangue - come da referto Asl - avvenuto tra i dirigenti. Tra i bene informati c’è, però, pure chi assicura che l’alterco non sia stato generato da questioni economiche. Se non di carattere personale, la lite potrebbe, dunque, esser esplosa per divergenze politiche. Si vedrà. Quel che è certo è che i fatti rilevati segnano sin da ora il presente ma anche il futuro dell’Unione italiana dei lavoratori in Puglia, perchè poco più di tre mesi Franco

Busto era stato rieletto a capo della segreteria generale. Una carica a lungo ambita, che il sindacalista proveniente dalla Uilm aveva iniziato a esercitare nel marzo 2018 2018 dopo le dimissioni dello storico Aldo Pugliese.