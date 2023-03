Turismo, in Puglia sarà un 2023 da record. Ed è già boom negli aeroporti di Bari e Brindisi

Prospettive da record per il turismo nel 2023. Secondo le previsioni dell’istituto Demoskopika, per la Puglia la previsione è di 16,3 milioni di presenze (+10%) e con 4,1 milioni di arrivi (+10,6%). In generale, saranno oltre 442 milioni le presenze in Italia con una crescita del 12,2% rispetto al 2022: è il valore più alto di sempre. Quanto agli arrivi, si stimano in quasi 127 milioni - terzo dato più elevato, il top fu nel 2019 con 131 milioni seguito dal 2018 con 128 - con un rialzo dell’11,2% sull’anno scorso.

Boom negli aeroporti pugliesi

Nei primi due mesi del 2023 nei due aeroporti pugliesi, Bari e Brindisi, è stato già superato il milione di passeggeri in transito. Lo comunica Aeroporti di Puglia, precisando che sono stati 1.056.292 i passeggeri in arrivo e partenza, con un incremento rispetto al 2022 e al 2019, anno pre Covid. Il mese di febbraio si è chiuso con un +7,1% di passeggeri in arrivo e partenza sui due scali: 497.696 rispetto ai 464.390 del 2019. Rispetto a febbraio 2022 il dato complessivo dei due aeroporti registra un +20,8% di passeggeri tra arrivi e partenze.

«Un risultato più che soddisfacente - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - che evidenzia come la destagionalizzazione sia un fenomeno già in atto nel nostro territorio». «Abbiamo sempre lavorato in questa direzione con la Regione Puglia e le Agenzie preposte, perché - ha aggiunto - siamo convinti che la Puglia sia territorio fruibile e attrattivo 365 giorni l’anno. Ancora una volta i numeri danno ragione e ci dicono che abbiamo operato al meglio e raggiunto l’obiettivo».