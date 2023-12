Aeroporti di Puglia, record passeggeri: nel 2023 sono stati già 9 milioni

Crescono i turisti che arrivano in Puglia dall'estero e, con un mese di anticipo rispetto alla fine del 2023, gli aeroporti di Puglia hanno raggiunto il traguardo dei 9 milioni di passeggeri che hanno transitato per Bari, Brindisi e Foggia nel 2023.

I numeri

Sono per la precisione 9.074.367 le persone che nei primi undici mesi sono atterrati e decollati dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia. Al raggiungimento di questo traguardo ha contribuito in maniera decisiva la crescita del traffico di linea internazionale che con 3.812.672 passeggeri su Bari e Brindisi ha fatto registrare un +19% rispetto al periodo gennaio - novembre del 2022.

Il dettaglio per province

Nel dettaglio Bari si è attestata a 6.037.884 passeggeri (+4,7%), Brindisi a 2.991347 passeggeri (+3,8%) e Foggia a 45.136 passeggeri.

Il presidente Vasile

«Oggi - commenta il presidente di Adp, Antonio Vasile - festeggiamo un risultato straordinario in linea con quelli che erano i nostri obiettivi, un risultato centrato nonostante i fattori esterni che stanno condizionando in maniera decisa il nostro settore.

Aver raggiunto e superato con largo anticipo questo traguardo, governando con intelligenza e serenità le tante difficoltà, senza mai mettere a rischio il mantenimento dei livelli occupazionali, anzi continuando con decisione da un lato sul programma di assunzioni e formazione e a procedere in maniera equilibrata il piano degli investimenti e degli interventi di ammodernamento e qualificazione di tutti i nostri aeroporti, è segno di grande efficienza e capacità di tutta la struttura di Adp. Per questo il mio sentito ringraziamento va ai colleghi del Consiglio d'Amministrazione, al management di AdP e a tutti i lavoratori, così come alle loro organizzazioni sindacali».

La soddisfazione della Regione

I 9 milioni di passeggeri negli aeroporti di Puglia rappresentano «un record che conferma la capacità attrattiva della nostra Puglia ed è in linea con i numeri del turismo»: è il commento dell'assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane dopo i dati diffusi da Aeroporti di Puglia. «Da gennaio a ottobre 2023 - aggiunge - abbiamo registrato oltre 15milioni e 500mila presenze con un aumento del 3% rispetto allo scorso anno. Del 6%, invece, l'incremento degli arrivi che superano quota 4milioni e 200mila. Anche sul turismo estero, sempre più trainante, superiamo del 20% la performance degli stessi mesi del 2022. Dati che testimoniano un ottimo stato di salute dell'industria turistica e che ci permettono di puntare alle 16milioni di presenze complessive nel 2023».

«Con estrema soddisfazione - aggiunge l'assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia - riscontriamo che la strada intrapresa da Regione e AdP, volta al miglioramento delle infrastrutture e a rendere sempre meglio accessibili gli aeroporti pugliesi, sta permettendo di registrare numeri da record di anno in anno». «La visione strategica e la capacità di leggere i bisogni e programmare hanno portato AdP a questo importante risultato di cui siamo tutti orgogliosi», sostiene l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci.