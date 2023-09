Treni a idrogeno, ok dalla Regione Puglia per l'acquisto: stanziati 37 milioni di euro, le linee in Salento

La Giunta della Regione Puglia ha autorizzato la sezione trasporto pubblico locale ad avviare gli interventi di competenza regionale del valore di 37 milioni di euro per l'acquisto dei primi treni a idrogeno.

Le linee

Nel dettaglio, si tratta di interventi sulle linee ferroviarie gestite da Fse (Gruppo Ferrovie dello Stato), la Lecce-Gallipoli, Novoli-Gagliano e Casarano-Gallipoli, che prevedono l'acquisto di treni alimentati ad idrogeno per 24 milioni di euro, e la realizzazione di una stazione di stoccaggio e rifornimento idrogeno per trasporto ferroviario Salento per 13,3 milioni di euro.