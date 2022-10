Terrorismo, l'osservatorio neofascismi in Puglia: l'arresto di oggi ci allarma

«La notizia dell'arresto di un presunto neonazista a Bari allarma, preoccupa e conferma quanto come Osservatorio regionale sui Neofascismi andiamo denunciando da tempo: in Puglia c'è un pericolo reale che vede il riemergere di fenomeni di matrice neofascista e neonazista».

È quanto dichiara la presidente dell'osservatorio regionale sui Neofascismi, Antonella Morga, dopo l'arresto del 23enne Luigi Antonio Pennelli, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

L'allarme

«La notizia allarma e fa presagire una strategia in crescita che vede non solo »lupi solitari«, ma vere e proprie organizzazioni che rievocano periodi bui della nostra storia moderna. Spetta alla magistratura - aggiunge - accertare i fatti in merito all'episodio che vede un ragazzo diventare un terrorista neonazista, capace di attivare e reclutare una rete pericolosa e fuorilegge».

«Noi continueremo a chiedere vigilanza, a denunciare e a fare in modo che - conclude - si producano gli anticorpi necessari a prevenire e contrastare tali fenomeni, oltre che reprimerli attraverso gli strumenti di sicurezza e giudiziari».