Statale 100, nodo sicurezza in Commissione. Per ridurre gli incidenti due ipotesi: Autostrada senza pedaggio o tutor e autovelox

In Commissione trasporti del Consiglio regionale sbarca il nodo della Statale 100 (la Bari-Taranto), con diversi incidenti mortali nelle ultime settimane. All'audizione hanno partecipato, oltre all'assessora Anita Maurodinoia, l'Anas, Autostrade per l'Italia Spa, il Comitato strade sicure e i sindaci di Massafra e Mottola. Le proposte sono molteplici. Il consigliere di Fdi, Renato Perrini, ha chiesto la possibilità di far percorrere gratuitamente, almeno ai veicoli pesanti, il tratto autostradale Bari-Taranto. Altra possibilità di cui si è discusso è l'installazione di tutor o autovelox per limitare la velocità. Quella dell'esenzione del pedaggio autostradale «è una ipotesi complicata», secondo Autostrade spa.

L'assessora Maurodinoia ha sottolineato che la Regione «sta facendo e continuerà a porre in essere tutte le soluzioni possibili perché si arrivi in tempi brevi alla messa in sicurezza di una strada tanto importante quanto trafficata e pericolosa».