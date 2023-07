Al Policlinico e al Pediatrico «la situazione è infernale». La lunga lettera dei sindacati della sanità

La situazione è «precaria e insostenibile» in tutte le unità operative dell'Aouc Policlinico-Giovanni XXIII di Bari. E i sindacati della sanità scrivono una lettera, firmata congiuntamente da tutte le sigle, all'attenzione del Prefetto di Bari, del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e all'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese.

La lettera

Il corposo documento motiva le ragioni di doglianza dei lavoratori elencando le gravi e pericolose carenze che si registrano in tutte unità operative.

Carenze - denunciano i rappresentanti sindacali - che mettono a rischio la sicurezza delle cure erogate ai cittadini . Non si è fatta attendere l’urgente apertura di un tavolo di confronto attivato dal D.G. Migliore che ieri ha informato il Prefetto e il Sindaco di Bari di aver convocato urgentemente i sindacati sull’argomento. Durante l’atteso incontro il DG Migliore ha fatto proprio il grido d’allarme dei sindacati riservandosi di proporre azioni concrete per la loro soluzione. Per il momento - ha dichiarato Migliore alle OOSS - non me la sento di inaugurare il nuovo padiglione “Asclepios III” nonostante sia pronto all’uso, stante l’impossibilità di poter disporre del personale necessario per ottimizzare la sua potenzialità al servizio dei cittadini: Nel frattempo il personale sanitario del Pediatrico e del Policlinico sperimenta l’arte di “arrangiarsi ” espletando anche doppi turni di servizio con il prolungamento delle attività di servizio oltre i limiti di legge e impedito alla fruizione delle ferie estive, senza tuttavia riuscire a garantire ai piccoli pazienti del Pediatrico e a quelli del Policlinico i protocolli di sicurezza delle cure e i regolamenti di garanzia di ambienti e confort domestico alberghiero.

A “gridare” e testimoniare della inaccettabile situazione anche i Direttori delle singole UU.OO. che quotidianamente con fonogrammi urgenti rivolti alla direzione strategica rappresentano condizioni di ospitalità per i propri pazienti inaccettabili. Alcuni di loro sommessamente dichiarano … ovvero … di non essere nelle condizioni di garantire sicurezza delle cure … Ci auguriamo che il DG Migliore, ma anche le autorità sanitarie cui abbiamo denunciato la situazione - intervengano nell’immediato per evitare che l’infernale situazione in cui versano le corsie ospedaliere del Policlinico e del Pediatrico abbia termine.