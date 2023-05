Sporcizia, ragnatele, rifiuti nei frigoriferi: i Nas chiudono un bar in città

Rifiuti nei frigoriferi, sporcizia, ragnatele e residui d'alimenti. Questo lo scenario in cui si sono imbattuti i carabinieri del nucleo anti sofisticazione di Taranto che hanno provveduto a sospendere un bar in città per gravi inadempienze.

I controlli

Nell'ambito di servizi finalizzati alla vigilanza igienico-sanitaria per la tutela della salute pubblica, i carabinieri del nas di Taranto hanno ispezionato, con la collaborazione dell'Asl locale, un bar nell'abitato di Taranto. In tutti gli ambienti adibiti a bar e piccola gastronomia, gli operatori hanno rilevato gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali consistenti in sporco stantio, accumulo di residui e rifiuti anche all'interno dei frigoriferi dove erano conservati altri alimenti, ragnatele sparse e mobili danneggiati, sporchi di grasso e di residui di alimenti.

Altri locali versavano in gravi condizioni igieniche. Il direttore della Struttura Complessa-Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto ha quindi emesso un'ordinanza di immediata sospensione della "suddetta attività alimentare per mancanza dei requisiti minimi d'igiene previsti dalla normativa vigente".