Nuovi orari di treni e bus per l'inizio della scuola. Tutti gli orari

Al via, con la riapertura delle scuole, il nuovo orario di Ferrovie del Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato, con 230 corse treno e 1500 corse bus al giorno. Tra le principali novità del cambio orario di Fse, l’introduzione del cadenzamento sulla linea Lecce – Gallipoli con i treni in partenza da Gallipoli al minuto 7 e da Lecce al minuto 0. Intensificate le corse nelle fasce pendolari con treni in connessione a Zollino per Gagliano. Potenziati anche i collegamenti tra Otranto, Maglie e Lecce.

Gli orari

Gli orari dei bus sono stati pianificati seguendo le indicazioni degli istituti scolastici che quest’anno incrementeranno l’adozione della settimana corta. Da metà agosto, dopo i lavori di ammodernamento del marciapiede e della pensilina, tutti i treni della linea 1bis Bari – Casamassima – Putignano partono e arrivano a Bari Centrale. I viaggiatori in partenza da Lecce, da metà luglio, utilizzano il nuovo accesso ai binari 6 e 7 grazie al prolungamento del sottopasso. Tutti gli orari in formato pdf possono essere scaricati sulla pagina web www.fseonline.it/s/oraripdf. Le informazioni su come acquistare biglietti e abbonamenti FSE sono disponibili sulla pagina web www.fseonline.it/s/biglietti-e-abbonamenti.