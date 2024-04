Regione, la maggioranza perde pezzi: Tupputi lascia il gruppo di Con

Nuova scossa nella maggioranza di Michele Emiliano in Regione Puglia: Giuseppe Tupputi, capogruppo di Con, lascia il gruppo in Consiglio regionale. Dello stesso gruppo fanno parte anche due assessori: allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci; e al Turismo, Gianfranco Lopane. «Politica è dire sempre noi e mai io - scrive Tupputi in una nota - parto da questo caposaldo per spiegare le ragioni che mi hanno spinto a lasciare il movimento di Con, dichiarandomi da oggi ufficialmente indipendente». «Con, a mio avviso - prosegue - ha smarrito la sua identità, le sue prerogative che mi convinsero a credere in questa nuova sfida in occasione delle elezioni regionali del 2020. La linea politica tracciata 'ab origine', è oggi appena accennata e non offre prospettive future così come merita la seconda forza politica più suffragata della maggioranza».

La nota

«Nessuna capacità di autodeterminazione né di autonomia politico-amministrativa - prosegue - è stata raggiunta dal movimento che, al contrario, appare troppo spesso semplice strumento nelle mani di altri».

Tupputi sostiene che «il tentativo di riconciliazione è apparso irrecuperabile quando non ho percepito condivisione di intenti alla richiesta di azzeramento della Giunta Regionale e di tutti i ruoli apicali delle agenzie partecipate della regione, per dare un segnale forte dopo le ultime vicende giudiziarie che hanno colpito il cuore della politica pugliese».