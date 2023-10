Raffaele Fitto: «Zona Economica speciale unica al Sud è una grande occasione di trasformazione del territorio»

«Abbiamo una grande opportunità che va considerata, ossia quella della trasformazione dell'intero territorio del Mezzogiorno d'Italia, 8 regioni, in un'unica Zona Economica Speciale con tutte le opportunità collegate sia per le infrastrutture e, soprattutto, per la semplificazione autorizzativa, e anche per il sostegno sul fronte fiscale per le nostre imprese». Il ministro per gli Affari europei e per il Pnrr, Raffaele Fitto, da Foggia - dove era a sostegno del candidato del centrodestra Raffaele Di Mauro - lancia un segnale forte sulla Zes.

«Una grande opportunità»

«Una grande opportunità. Il decreto legge nei prossimi giorni - ha ricordato - sarà convertito in legge con il dibattito che è in corso in Parlamento. Quindi, dai prossimi mesi, c'è anche questa importante opportunità. Sarà la Zona economica speciale tra le più grandi del mondo. Bisogna cogliere bene questa opportunità».