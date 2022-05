Turismo, al museo Castromediano il confronto sul Piano Regionale

È iniziato da Lecce il viaggio itinerante per scrivere il futuro del turismo e della cultura in Puglia denominato “Puglia365 – Verso il nuovo piano strategico”. Il Tour Turismo Cultura, organizzato da AReT Pugliapromozione e Dipartimento Turismo Cultura della Regione Puglia, rappresenta la prosecuzione delle attività del Piano Strategico del Turismo avviato nel 2016, che ha portato ad una nuova visione di questo settore che vale l’11% del PIL pugliese ed ingloba pienamente la cultura.

L'incontro al Museo



Apertura di incontro al museo "Sigismondo Castromediano" con approfondimento sull'attività delll’Agenzia Pugliapromozione nei territori. A seguire gli interventi dell'assessore regionale al turismo, Gianfranco Lopane, del direttore del Dipartimento Turismo Cultura, Aldo Patruno, del direttore generale dell’AReT Pugliapromozione, Luca Scandale e operatori del settore, sulle nuove azioni condivise per continuare a far crescere il turismo pugliese. Intervento conclusivo del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

L'intervento del presidente Emiliano

"Consideriamo il turismo come cultura dell'accoglienza e non solo business. Per incentivare il settore - ha detto emiliano - valutiamo se sarà possibile introdurre un iter di facilitazione del cambiamento di destinazione delle aree, a fine turistico e accoglienza, anche con l'introduzione di leggi temporanee che consentono l'utilizzo di finanziamenti in quel determinato arco temporale. Il metodo promozionale della regione sta funzionando e la squadra con cui affrontare la sfida turismo deve essere la Puglia intera. Ragioniamo quindi non solo su promozione ma anche sull'implementazione del sistema per un'attrazione totale che può coinvolgere sul nostro territorio qualsiasi attività umana".