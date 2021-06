Puglia, 42 nuovi positivi, ma nessun morto: l'estate manda il Covid in vacanza. Ma Gimbe avvisa: «Qui pochi tamponi»

Su 6.292 test per l'infezione da Covid-19, nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 42 casi positivi: 10 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.640.463 test; 241.154 sono i pazienti guariti; 5.312 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.079 così suddivisi:

95.129 nella provincia di Bari;

25.576 nella provincia di Bat;

19.759 nella provincia di Brindisi;

45.135 nella provincia di Foggia;

26.896 nella provincia di Lecce;

39.404 nella provincia di Taranto;

808 attribuiti a residenti fuori regione;

372 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

L'analisi di Gimbe

La fondazione Gimbe, per la settimana dal 16 al 22 giugno, conferma che i contagi si sono ridotti del 40,1%, e sono drasticamente diminuiti anche i «casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti», passato da 286 a 179. Tutti gli indicatori continuano a migliorare: la Puglia è ormai lontana dalla soglia di saturazione dei posti letto sia in area medica (5%) che in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti Covid-19. Gimbe evidenzia anche un forte calo dei tamponi processati: in Puglia, la media giornaliera di persone testate ogni 100.000 abitanti dal 12 maggio-22 giugno è pari a 45, la media italiana è di 101, la Puglia è ultima assieme all’Emilia Romagna.