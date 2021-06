Vaccini, consegnate 241mila dosi di Pfizer. Aqp apre due hub a Bari e Lecce

In Puglia scorte di vaccini Pfizer quasi esaurite da giorni. Ma già nella tarda mattinata di oggi la struttura commissariale per l'emergenza guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo ha consegnato nel centro di stoccaggio dell'ospedale Di Venere di Carbonara 241mila nuove dosi di medicinale americano. Forniture per le quali è partita la distribuzione nelle province.

Più di 3 milioni di dosi somministrate in Puglia. Attesa forniture, stop negli hub del barese

Hub chiusi e somministrazioni da riprogrammare

Nell'attesa di nuove scorte di Pfizer questa mattina molti hub vaccinali sono rimasti chiusi per la carenza di sieri: è il caso di 17 centri su 22 in provincia di Bari. La somministrazione delle prime e seconde dosi a coloro che avevano la seduta fissata per questa mattina slitta a domani o dopodomani. Le prenotazioni che erano fissate per il pomeriggio, invece, sono state rinviate al 24, 25 o 29 giugno. Ad oggi risultano in giacenza in Puglia circa 146mila dosi di vaccini, quasi tutte però sono AstraZeneca, per la precisione 118mila. Qualche rallentamento anche nelle altre province, compresi gli hub di Lecce, Brindisi e Taranto.

Puglia al terzo posto in Italia per somministrazioni

Sono 3.263.593 le dosi di vaccino anti Covid somministrate sino ad oggi in Puglia, il 96.1% di quelle ricevute complessivamente, cioè 3.399.773. La Puglia è terza dopo Lombardia e Marche. Nella fascia 70-79 anni è stata raggiunta una copertura dell'89,15%, mancano ancora 43mila cittadini; tra 60 e 69 anni, invece, la copertura vaccinale con prima dose è dell'82,28%, 88mila persone non risultano essere vaccinate. Tra 50 e 59 anni, infine, il 69,13% della popolazione pugliese ha ricevuto la prima dose.

Aqp inaugura due hub aziendali a Lecce e Bari

Acquedotto Pugliese ha inaugurato oggi due centri vaccinali contro il Covid nelle proprie sedi, una a Bari e l'altra a Lecce. «L'apertura di un centro di vaccinazione in Aqp - ha commentato Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia - si integra con l'azione di collaborazione che il Servizio sanitario regionale ha con diverse espressioni del mondo produttivo. È una importantissima collaborazione perché, come stiamo vedendo in Aqp, il livello di fiducia che hanno i dipendenti nei confronti della propria azienda contribuisce ad accelerare le operazioni di vaccinazione soprattutto nelle classi di età dei più giovani. Ringraziamo Aqp per questa iniziativa». «Da quando è stata dichiarata la pandemia il mondo è cambiato ma non ci siamo mai fermati. Ringrazio per questo tutte le oltre duemila persone, cuore pulsante di Aqp, che hanno affrontato con grande resilienza il periodo dell'emergenza. È motivo di emozione per noi poter inaugurare questi due centri vaccinali e contribuire così ad un aspetto fondamentale per la sicurezza del nostro personale», ha dichiarato Simeone di Cagno Abbrescia, presidente di Acquedotto Pugliese. La campagna di vaccinazione è stata concordata con le Asl, è su base volontaria ed è destinata al personale che ne ha fatto richiesta. Si prevede che saranno vaccinate circa 230 persone nel giro di 4 giorni. Successivamente si procederà con la seconda dose entro la fine di luglio.