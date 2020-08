Covid-19, ancora 20 contagi: si tratta di persone rientrate dal Nord Italia o dall'estero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venti nuovi casi di coronavirus in Puglia , su un totale di 1981 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In base all'ultimo bollettino epidemiologico, 9 casi sono stati registrati in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. I contagi, secondo fonti delle Asl, riguardano tutti persone che sono rientrate da vacanze nel nord del Paese o dall'estero.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 258.978 test. 3977 sono i pazienti guariti, 229 sono i casi attualmente positiviIl totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.760, così suddivisi: 1.547 nella Provincia di Bari; 384 nella Provincia di Bat; 676 nella Provincia di Brindisi, 1.240 nella Provincia di Foggia; 597 nella Provincia di Lecce; 284 nella Provincia di Taranto; 32 attribuiti a residenti fuori regione.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.