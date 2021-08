Covid: 66 nuovi casi in 24 ore in Puglia. Nessun decesso

Oltre 5mila test e 66 nuovi casi covid registrati in 24 ore in Puglia. Con la Provincia di Bari che resta quella più colpita.

Il bollettino

Secondo il bollettino della Regione Puglia stilato sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, oggi lunedì 2 agosto 2021 in Puglia, sono stati registrati 5049 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 66 casi positivi: 10 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 35 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.912.103 test.

247.134 sono i pazienti guariti.

2452 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.255, così suddivisi:

95.851 nella Provincia di Bari;

25.876 nella Provincia di Bat;

20.146 nella Provincia di Brindisi;

45.563 nella Provincia di Foggia;

27.735 nella Provincia di Lecce;

29.815 nella Provincia di Taranto;

853 attribuiti a residenti fuori regione;

416 provincia di residenza non nota.