Covid, 1.255 nuovi positivi e 43 morti in un giorno: cala lievemente il tasso di positività. Lopalco: «Ottimismo per l'estate»

Su 15.730 test per l'infezione da Covid-19 in Puglia, sono stati registrati 1.255 casi positivi (tasso di positività 7,9%, in notevolissima riduzione, se solo si considera che soltanto sei giorni fa era oltre il 17%): 400 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia BAT, 57 in provincia di Foggia, 193 in provincia di Lecce, 323 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 43 decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 11 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.948.468 test; 147.829 sono i pazienti guariti (+937); 50.729 sono i casi attualmente positivi (+275).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 203.602 così suddivisi:

79.408 nella provincia di Bari;

19.846 nella provincia di Bat;

14.831 nella provincia di Brindisi;

37.416 nella provincia di Foggia;

19.537 nella provincia di Lecce;

31.568 nella provincia di Taranto;

702 attribuiti a residenti fuori regione;

294 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/yXoqs

L'ottimismo dell'assessore

«Se saremo bravi, a fine maggio avremo messo in sicurezza tutta la popolazione fragile, tutti gli anziani sopra i 70 anni. Possiamo dire che la prossima estate sarà caratterizzata da due elementi: l’estate, durante la quale il virus perde la sua carica virale, e le persone a rischio di malattia grave che non finiranno in ospedale. Se combiniamo questi fattori avremo una situazione molto più tranquilla della passata. I dettagli dei protocolli devono ancora messi a punto ma l'indicazione è di ottimismo». Così Pier Luigi Lopalco, infettivologo e assessore alla Sanità in Puglia agli Stati generali del settore Matrimoni ed eventi privati.