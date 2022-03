Puglia, contagi in risalita: visite negli ospedali vietate, ma da lunedì saremo in zona bianca

Visite ad amici e parenti in ospedale? In Puglia bisognerà attendere ancora. Infatti, sebbene la legge approvata il 18 febbraio scorso e con la quale è stato convertito il decreto anti-Covid del 24 dicembre, prevedesse la possibilità di riaprire alle visite dal 10 marzo, i reparti dei nosocomi pugliesi restano off limits. «Non abbiamo ricevuto alcun avviso o richiesta perentoria da parte del ministero» precisa l’assessore regionale alla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati