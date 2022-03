Puglia, 4.748 nuovi casi. Positività al 16,7%. Risale l'occupazione dei posti letto covid

Oggi in Puglia si registrano altri 4.748 casi di Coronavirus su 28.428 test (16,7% positività) e 12 morti. I nuovi casi sono così distribuiti: al primo posto c'è nuovamente la provincia di Lecce con 1.464 contagi, seguita dalla provincia di Bari 1.303, nella provincia Bat 389, in quella di Brindisi 388, nel Foggiano 606, e in quella di Taranto 545. Sono residenti fuori regione altri 41 contagiati mentre per ulteriori 12 casi non si conosce la provincia di appartenenza. Delle 77.587 persone attualmente positive 529 sono ricoverate in area non critica e 30 in terapia intensiva.

Agenas: risalita l'occupazione dei posti letto

È risalito dal 18 al 19% il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina Covid della Puglia, sei punti percentuali rispetto alla media nazionale. Resta, invece, stabile al 6% l'occupazione nelle Terapie intensive, in linea con la media italiana. È quanto riporta oggi il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Negli ultimi giorni c'è stato un incremento dei nuovi contagi che ha rimesso in pressione gli ospedali pugliesi.

A Lecce 2.200 contagi in più in una settimana

Tra le situazioni più preoccupanti resta quella leccese, dove i contagi nell'ultima settimana sono passati da 11.473 a 13.685.