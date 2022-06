Puglia, torna il caldo africano: picchi di 40 gradi nel fine settimana

Dopo qualche giorno di vento fresco, torna l'afa in Puglia. Il termometro tornerà a sfiorare i 38-40°C con un picco di calura venerdì 17 giugno. Afa e caldo - secondo le previsioni meteo - stringeranno l'Italia e la nostra regione in una morsa che si attenuerà soltanto dopo qualche giorno.

Sole e temporali improvvisi

«Nei prossimi giorni l’anticiclone africano raggiungerà progressivamente l’Italia portando tanto sole e caldo via via più intenso ed afoso – conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara –. Non mancheranno però anche locali quanto improvvisi temporali di calore tra le ore pomeridiane e serali, lunedì al Nord, da martedì soprattutto sull’Appennino, specie centrale, nonché occasionalmente sulle aree interne di Toscana, Lazio e sull’Umbria. Il caldo si farà sentire, in particolare al Nord e lungo il versante tirrenico dove si potranno raggiungere o superare punte di 32-33°C; qualche grado in meno lungo il versante adriatico, complice una residua ventilazione settentrionale. Oltre al caldo si farà sentire anche l’afa, specie in Pianura Padana e in generale lungo i settori costieri e nelle grandi aree urbane, soprattutto nelle ore serali».

Dal 17 giugno l'intensa ondata di caldo

Una intensa fiammata africana raggiungerà l’Italia venerdì prossimo. «In questa fase - prosegue Ferrara - il caldo sarà in netta intensificazione, dapprima al Nord e lungo il versante tirrenico, ma successivamente anche sul resto d’Italia. Nel prossimo weekend non si esclude possano essere registrati picchi locali anche di 38-40°C sulle zone interne; meno caldo ma afa alle stelle lungo le coste. Nella settimana successiva invece il caldo africano potrebbe venire spazzato o quantomeno smorzato da rovesci e temporali anche violenti, in particolare al Centro-Nord».