Bollettino covid: altri 7mila nuovi casi e 13 decessi. E la Puglia supera la soglia dei 500mila guariti da inizio pandemia

Altri 7mila casi di contagio da covid in Puglia in 24 ore e 13 decessi. Bari e Lecce restano le province più colpite. Oggi, inoltre, la Puglia supera quota 500mila guariti dall'inizio della pandemia (500.641). Intanto, stando ai dati Agenas, cala in Puglia l'occupazione dei posti letto in area medica (al 23%), stabile invece l'occupazione nelle terapie intensive (13%).

I numeri del bollettino

Il bollettino quotidiano della Regione Puglia registra altri 7.130 nuovi casi su 62.166 test giornalieri effettuati - tasso di positività all'11,5%. Tredici invece le persone decedute.



Provincia di Bari: 2.129

Provincia di Bat: 597

Provincia di Brindisi: 608

Provincia di Foggia: 1.056

Provincia di Lecce: 1.723

Provincia di Taranto: 937

Residenti fuori regione: 40

Provincia in definizione: 40



Con questi nuovi contagi sale a 117.251 il numero delle persone attualmente positive, di queste 683 sono ricoverate in area non critica mentre 60 in terapia intensiva.



Il monitoraggio di Agenas

Resta stabile, in Italia, la percentuale di posti letto in reparto e in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19, fermi da qualche giorno rispettivamente a 30% e 16%. Entrambi i parametri sono in calo, rispetto al giorno precedente, in diverse regioni. A evidenziarlo sono i dati del monitoraggio Agenas aggiornati al 2 febbraio.

Per quanto riguarda i reparti di area non critica, la percentuale di posti Covid, in 24 ore, cala in 9 regioni: Campania (attestandosi al 30%), Liguria (39%), Lombardia (28%), Marche (33%), PA Bolzano (23%), PA Trento (29%), Piemonte (30%), Puglia (23%), Val d'Aosta (al 35%).

Il tasso cresce in 5 regioni: Abruzzo (al 33%), Lazio (33%), Molise (23%), Sicilia (38%), Umbria (33%). È stabile in Basilicata (al 25%), Calabria (38%), Emilia Romagna (30%), Friuli Venezia Giulia (39%), Sardegna (24%),Toscana (27%), Veneto (25%). In 9 regioni è oltre il 30%: Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Sicilia, Umbria, Val d'Aosta.

Per quanto riguarda le terapie intensive, a percentuale di posti occupati da pazienti con Covid-19 cala in 8 regioni: Basilicata (attestandosi al 6%), Calabria (10%), Marche (23%), PA Trento (con -4% torna al 24%), Piemonte (20%), Toscana (17%), Umbria (10%), Val d'Aosta (15%). Il tasso cresce solo nella PA Bolzano (arrivando al 13%) e in Sicilia (17%).

È stabile in Abruzzo (al 19%), Campania (11%), Emilia Romagna (17%), Friuli Venezia Giulia (23%), Lazio (21%), Liguria (14%), Lombardia (13%), Molise (8%), Puglia (12%), Sardegna (16%) e Veneto (15%). In 5 regioni è oltre il 20%: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, PA Trento.