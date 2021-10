Covid, 62 nuovi casi e un decesso. Bari e Lecce le province con più contagi

In Puglia 62 casi positivi al Covid-19 su 12.099 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. Un morto per un totale di decessi, da inizio della pandemia 6.803.

I numeri dei casi divisi per province



Provincia di Bari: 20

Provincia di Bat: 3

Provincia di Brindisi: 5

Provincia di Foggia: 7

Provincia di Lecce: 20

Provincia di Taranto: 6

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: 1



Al momento sono 2.382 le persone attualmente positive di queste 135 quelle ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.