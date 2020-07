Puglia, 8 nuovi casi e nessun decesso: accertati piccoli focolai

Ultimo aggiornamento: 15:50

Proseguono i nuovi contagi in Puglia , dove il coronavirus torna a preoccupare, e non più solo per gli arrivi dall'estero. Dopo i 13 casi di ieri, altri 8 arrivano oggi.Sui 1843 test effettuati nelle ultime 24 ore per l'infezione sono stati accertati 8 casi positivi: 2 nella provincia di Bari, 1 nella provincia di Brindisi, 2 nella provincia di Foggia e 3 nella provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 227533 test. 3961 sono i pazienti guariti.77 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4586 così suddivisi:1.502 nella Provincia di Bari382 nella Provincia di Bat671 nella Provincia di Brindisi1180 nella Provincia di Foggia;540 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;30 attribuiti a residenti fuori regione.