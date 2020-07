Tre positivi al Fazzi di Lecce: sanificazione al Pronto Soccorso

Ultimo aggiornamento: 11:13

Tre pazienti debolmente positivi al covid e non contagiosi, ma al Vito Fazzi di Lecce scattano comunque le misure di prevenzione e viene sanificata la sala d’emergenza del pronto soccorso e la tac. È accaduto ieri pomeriggio quando sono arrivati gli esiti dei tre tamponi dal Laboratorio analisi dell’ospedale. La presenza del dna del virus è risultata essere troppo bassa per poter contagiare, ma le procedure di sicurezza sono scattate comunque.I tamponi sono stati effettuati in quanto previsti prima di ogni ricovero. I pazienti in questione sono ora ricoverati nella zona grigia del reparto di Malattie infettive del Fazzi, come avviene di norma in questi casi.«C’è un piccolo ritorno di focolai – precisa Silvano Fracella, direttore del pronto soccorso del Fazzi – anche se nel caso di questi tre pazienti l’esito del tampone era di bassa positività, non contagiosi. In ogni caso abbiamo deciso di sanificare la sala d’emergenza e la tac. Un intervento di mezz’ora che non ha inciso sull’attività del pronto soccorso, ieri particolarmente intensa. Abbiamo avvisato la centrale operativa affinché ne tenesse conto, come avviene normalmente anche quando ci sono troppe ambulanze in arrivo e quindi chiediamo di tenere conto di questa situazione e di rallentare il flusso».