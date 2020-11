Puglia, 680 i nuovi casi. Emiliano: «Dopo le 18 non andare in giro»

Sono 680 i nuovi casi di covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore sulla base di 6533 test per l'infezione. I nuovi casi sono così suddivisi: 150 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 127 nella provincia Bat, 227 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 57 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 8 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 563.038 test. Sono 6539 i pazienti guariti.

12.302 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 19.302, così suddivisi: 7.838 nella Provincia di Bari; 2.116 nella Provincia di Bat;1.300 nella Provincia di Brindisi;4.641 nella Provincia di Foggia;1.360 nella Provincia di Lecce;1.908 nella Provincia di Taranto;139 attribuiti a residenti fuori regione.

EMILIANO, DOPO LE 18 NON BISOGNA STARE IN GIRO. STOP ANCHE A CENE CON NON CONVIVENTI

«Se dopo le 18 abbiamo detto che si chiudono le attività non necessarie, allora dopo le 18 non bisogna più stare in giro o fare cene con non conviventi». È quanto avrebbe detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, secondo quanto si apprende, al vertice con gli Enti locali sul prossimo Dpcm. «Nessuno sa quanto durerà l'epidemia, probabilmente faremo una serie di stop&go che non sono contraddizioni ma la naturale gestione di una pandemia. Alla luce di questi stop&go - avrebbe aggiunto Emiliano - la didattica in presenza può essere interrotta, capisco i problemi organizzativi delle famiglie, studiamo un meccanismo per prevedere babysitter o congedi parentali».

Ultimo aggiornamento: 18:45