Puglia, 883 nuovi casi: il tasso di positività sale al 6,7%. Due i decessi

Continua a salire in Puglia la percentuale di positivi al covid rispetto al numero di test registrati: a Natale, infatti, sono stati rilevati 883 nuovi casi su 13.128, test giornalieri eseguiti, con una percentuale del 6,7% (ieri era del 4,14%). Due le vittime (ieri erano 4).

Bari e Lecce le province più colpite

La province più colpite sono quelle di Bari, con 271 casi, Lecce (220), Foggia (164) e Brindisi (158). Nel Tarantino i casi sono 33 e nella Bat 18. Residenti fuori regione 14 e 5 in provincia non definita. Attualmente sono 11.643 le persone positive, 171 quelle ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva. Complessivamente sono 6.954 le persone decedute.