Papa Francesco ha scelto: il salentino Semeraro sarà cardinale. L'annuncio questa mattina

Papa Francesco nominerà cardinale monsignor Marcello Semeraro, originario di Monteroni e già Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, icarico rimasto vacante dopo la defenestrazione del cardinale Becciu. L'annuncio del pontefice questa mattina.

Semeraro - vescovo di Albano e Segretario del Consiglio di Cardinali, l'organismo nato per aiutare Papa a riformare la curia e per studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica "Pastor Bonus" - è nato a Monteroni di Lecce il 22 dicembre del 1947 e fu ordinato sacerdote dal vescovo Francesco Minerva l'8 settembre del 1971. Vicedirettore del seminario di Lecce e più tardi di quello regionale pugliese, ha ricoperto diversi incarichi fino a diventare, per volontà di Papa Giovanni Paolo II, vescovo di Oria nel 1998. Da lì, da quella diocesi, è partita poi la sua ascesa.

Ultimo aggiornamento: 12:55

