Il cardinale Zuppi in Puglia, visita alla tomba di don Tonino Bello. «Chiedo la sua intercessione per la pace»

Emozione e partecipazione per la visita del cardinale Matteo Maria Zuppi in Puglia. L’Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, questa mattina, ha fatto visita alla casa e alla fondazione di Don Tonino Bello per poi recarsi sulla sua tomba monumentale, nel cimitero di Alessano prima di proseguire per Brindisi e a San Vito dei Normanni. Zuppi ha ricordato don Tonino come un uomo buono, ma non ingenuo, innamorato degli ultimi, degli emarginati, degli anziani, delle persone fragili. Il vescovo di Molfetta, al trentennale della sua morte, continua ad essere punto di riferimento e d’incontro tra diverse generazioni e simbolo di pace tra le genti e tra i popoli.

Poche settimane fa, proprio il cardinale Zuppi, è stato scelto da Papa Francesco come mediatore di pace in Ucraina.

Toccherà a lui provare a disinnescare la crisi allentando le tensioni tra Kiev e Mosca per costruire un nuovo cammino di pace.

Dopo la celebrazione della messa, il cardinale insieme al vescovo della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, monsignor Vito Angiuli, si sono recati presso il Santuario mariano De Finubus Terrae. Proprio a Leuca, Zuppi, ha suonato la campana della pace. Un messaggio diretto al cielo per invocare la fine dei conflitti e della sofferenza nel Mediterraneo e nel Mondo. «Ringrazio il Signore per avermi condotto qua e chiedo l’intercessione di don Tonino per la pace in Ucraina. Affinché ci illumini tutti in questo tempo oscuro».