L'epidemiologo Lopalco, a capo dell'unità di crisi pugliese: «Da noi preoccupano soltanto le Rsa, per il resto situazione sotto controllo»

«Sul territorio la situazione in Puglia è assolutamente sotto controllo e, direi, molto tranquilla. Al momento l'unico problema è legato alle diverse Residenze sanitarie assistenziali per anziani». Il professore Pierluigi Lopalco , epidemiologo dell'Università di Pisa e coordinatore scientifico della task force pugliese, pur con le dovute cautele e scongiuri del caso, è ottimista sull'andamento dell'epidemia da coronavirus in regione. La conferma, d'altronde, arriva dal bollettino quotidiano: al di là di leggeri scostamenti in positivo o negativo, la media resta intorno ai 100 nuovi contagi al giorno, con una leggera flessione e un andamento che fa ipotizzare che, presto, potrebbe iniziare la discesa della curva.«Mi sento di dire che la situazione è assolutamente sotto controllo, abbiamo ancora qualche sussulto ma la media dei contagi è ormai attestata sui cento casi al giorno».«Sul territorio non abbiamo alcuna difficoltà, anzi la situazione è tranquilla e sotto controllo. Molti dei nuovi casi che stiamo registrando nell'analizzare i tamponi derivano da quanto è accaduto nelle residenze per anziani. In Puglia le Rsa sono tante, lì abbiamo ancora qualche problema ma nei prossimi giorni dovremmo risolverli. Stiamo chiudendo tutti i cluster, ogni volta che viene segnalato un focolaio nelle strutture interveniamo con il servizio di prevenzione e igiene delle Asl competenti».«Secondo le linee guida nazionali e dell'Oms, se ci sono casi di contagio si procede con i tamponi su tutti gli ospiti e anche sul personale».«Ci sono diverse situazioni, in tutte siamo già intervenuti. Le province, però, più interessate sono quelle di Foggia, della Bat e di Bari».«Molti casi rilevati in questi giorni sono relativi alle residenze, sul territorio, ripeto, siamo tranquilli. Quindi, assolutamente sì. Stanno aumentando di molto anche i guariti e questo ci aiuta negli ospedali».«Guardi, non vorrei nemmeno commentare. Sono modelli matematici e statistici fuori da ogni logica e che lasciano il tempo che trovano».«Non ho avuto modo di leggere l'intervista ma posso dire che non è assolutamente così. Devo ripetermi: la situazione in Puglia è sotto controllo, tranquilla. Meglio delle nostre stesse previsioni, abbiamo centinaia di posti letto liberi negli ospedali. Gli unici cluster sono quelli delle Residenze sanitarie sui quali, però, siamo già intervenuti e nei prossimi giorni potremmo vedere i risultati».«Ci stiamo lavorando, stiamo dando vita alle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale, e appena sarà tutto pronto per la loro attivazione partiremo per questo secondo fondamentale passaggio dell'emergenza coronavirus».