Ondata di calore, 180mila anziani a rischio in Puglia: ecco la dieta anti-caldo

Insonnia, ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e tensione muscolare sono secondo Coldiretti Puglia i disagi che circa 800mila pugliesi rischiano di patire a causa dell'ondata di calore che sta interessando la regione dopo una primavera piuttosto fresca. A rischio sono soprattutto le persone più fragili come i bambini e i 130mila anziani over 80 residenti sul territorio.

La dieta per combattere il caldo

Per questo Coldiretti invita a fare attenzione alla dieta, consumando «alimenti semplici, senza condimenti pesanti, oltre a frutta e verdura in quantità che aiutano a reidratare il corpo.

Da bocciare sono invece piatti speziati con curry, pepe, paprika o con troppo sale, prodotti pronti in scatola e minestre con dado da cucina che rendono più difficile addormentarsi».

Le condizioni per garantire un buon riposo, sempre secondo Coldiretti, dipendono infatti «dai comportamenti durante il giorno a partire da una alimentazione corretta. Cibi come pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, cipolla, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte fresco o caldo e frutta dolce come pesche e nettarine possono venire in soccorso». L'invito è a prestare attenzione anche a «caffè e superalcolici che spesso accompagnano le serate in compagnia nei luoghi di vacanza».