Nuova ondata di caldo record: arriva "Apocalisse 4800". Le previsioni meteo

Una nuova ondata di caldo record sta per abbattersi su tutta Italia. Arriva "Apocalisse 4800" che sta facendo pian piano risalire le temperature, per il momento al Nord e al Centro.

Le previsioni fino alle 24 di oggi

Giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o al più poco nuvoloso salvo temporanei annuvolamenti, localmente intensi al Nord (specie a ridosso dei rilievi) e sulla dorsale appenninica centrale, ma con rare o non degne di nota precipitazioni. Venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente quasi calmi. Temperature in aumento.

Secondo il meteorologo Marco Castelli del il meteo.it «nonostante deboli refoli d'aria meno calda in arrivo dai quadranti nord-orientali, oggi e domani (domenica 17 luglio) saranno due giornate all'insegna del clima rovente, dell'afa e del forte disagio bio-climatico. Faranno probabilmente eccezione le estreme regioni di nordest dove specialmente su domenica le colonnine di mercurio rimarranno temporaneamente più tranquille. Insomma grado più o grado meno, resteremo comunque in un contesto caldissimo su gran parte del Paese e questo sarà solo l'inizio di una lunga e bollente fase governata dal già temuto anticiclone4800 il quale, per chi ancora non lo sapesse è stato chiamato così in quanto nei prossimi giorni spingerà lo zero termico fino ad un'altezza prossima ai 4800m».

Quanto durerà?

Saranno almeno dieci i giorni di gran caldo condito da afa e temperture fino a 35°C.

Le previsioni della prossima settimana: Apocalisse4800 diventerà sempre più forte e rovente, attesi picchi fino a 40°C anche in pianura padana verso metà settimana.