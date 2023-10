La mappa dei nomi più scelti per i bambini nel 2022: Puglia in controtendenza rispetto al resto d'Italia

In Puglia il nome più scelto dai neogenitori nel 2022 è stato Francesco per i maschi e Giulia per le femmine. Il tacco d'Italia è in controtendenza rispetto al resto del Paese, dove Leonardo è il nome più scelto (seguono Francesco, Tommaso e Alessandro) per i bambini e Sofia per le bambine (seguno Aurora, Giulia e Ginevra).

La mappa dei nomi

La mappa dei nomi emerge dal report Istat sulle nascite.

Il primato del nome Leonardo attraversa tutta la Penisola:Leonardo è al primo posto in tutte le Regioni del Centro-Nord (a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, dove primeggia il nome Leo, e dell'Umbria, dove prevale Tommaso). È, tuttavia, anche il nome preferito in diverse regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Uniche eccezioni Molise, Puglia, Basilicata e Calabria dove prevale Francesco, e Campania, dove vince Antonio. Per le bambine, il nome Sofia è primo in tutte le Regioni del Centro-Nord, salvo che nella Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, dove prevale Emma, e in Valle d'Aosta, dove si afferma Alice. Sofia domina la classifica anche in Abruzzo, Calabria, Sicilia e Sardegna. In Campania, Puglia e Basilicata prevale invece Giulia, mentre in Molise vince Aurora. Più frastagliata la situazione tra i bambini di origine straniera: le preferenze dei genitori si differenziano, infatti, a seconda della cittadinanza. I nomi più frequenti tra i bambini di origine romena sono Leonardo, David e Luca per i maschi, Sofia, Emma e Amelia per le femmine. Quelli di origine albanese si chiamano prevalentemente Aron, Liam e Noel se maschi, Emily, Aurora o Luna se femmine. I bambini maschi di origine marocchina si chiamano soprattutto Amir, Adam, Rayan mentre le bambine Amira, Sara, Nour. I genitori del Bangladesh scelgono per i figli maschi soprattutto Ayan, Anas, Arham e per le bambine Ayesha, Fatiha, Mariam.