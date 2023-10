​Il ministro Fitto spegne le polemiche: «I Giochi si faranno a Taranto. Primo anno del Governo? Molto positivo»

«È inutile fare polemiche, il governo sta lavorando seriamente e bene, garantirà le risorse e i Giochi del Mediterraneo» a Taranto «si faranno e i fatti saranno quelli che smentiranno ancora una volta le inutili polemiche». Lo ha detto il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto a Bari a margine dell'iniziativa «L'Italia vincente - Un anno di risultati - Come il governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione», organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia in varie città.

Fitto ha affrontato diversi temi dell'attualità. «Per poter realizzare il Pnrr è necessaria un'accelerazione forte nella fase di attuazione ecco perché ci stiamo confrontando e proporremo delle soluzioni che servono a responsabilizzare tutti gli enti attuatori.

Sulla Zes e sul primo anno di governo

«I numeri delle 8 Zes sono di 121 autorizzazioni in tutto in questi anni, non mi sembra che ci troviamo dinanzi a performance eccezionali. Noi, invece, invitiamo a fare una riflessione strategica sulla Zes unica per le otto regioni del Sud che è una grandissima opportunità. Abbiamo ottenuto quello che tutti auspicavano di ottenere per anni, ora una volta che l'abbiamo ottenuta non va bene. Mi sembra singolare questa discussione».

Poi un bilancio sul primo anno di governo «molto positivo su più fronti: innanzitutto per le condizioni di partenza non semplici, il governo ha avuto la capacità di dare risposte chiare in più direzioni». «È stato fatto un lavoro internazionale da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni assolutamente efficace e positivo che ha reso credibile l'azione del nostro Paese. Abbiamo avuto senso di responsabilità sulla gestione dei conti pubblici con misure che hanno sempre guardato con attenzione alle categorie che avevano maggiore bisogno. E abbiamo smentito le critiche preconcette che non trovano riscontro nei fatti».