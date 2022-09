McDonald's effettuerà migliaia di nuove assunzioni in Italia entro il 2022. La nota azienda della ristorazione veloce potenzierà l'organico inserendo 5000 nuovi addetti nei fast food già operativi e in quelli di prossima apertura sul territorio nazionale. Ecco cosa sapere sui nuovi posti di lavoro McDonald's da coprire e come candidarsi.

APPROFONDIMENTI IL LAVORO Doppio McDonald's e caccia al personale: in piazza le selezioni per Fasano e Monopoli L'OPPORTUNITà Lavoro, 100 posti da McDonald's a Fasano e Monopoli



Il colosso americano del fast food sta portando avanti un imponente programma di crescita sul territorio nazionale, che prevede l'inserimento di nuove risorse e l'apertura di nuovi locali entro l'anno. Nel dettaglio, il piano di sviluppo 2022 di McDonald's mira, entro fine anno, a realizzare ben 5000 assunzioni di nuovo personale da impiegare nei ristoranti e ad ampliare la rete commerciale con l'avvio di molti nuovi fast food. La selezione dei nuovi addetti alla ristorazione McDonald's è già in corso in diverse città italiane e i nuovi inserimenti riguardano siano ristoranti già operativi che locali che verranno aperti nei prossimi mesi. In totale, sono circa 40 i nuovi fast food attesi nel 2022 e le nuove aperture rientrano nel più ampio obiettivo aziendale di arrivare ad aprire, in Italia, 200 nuovi ristoranti entro il 2025.



Le nuove risorse che verranno selezionate andranno ad aggiungersi ai 27.000 lavoratori che il Gruppo già impiega nei circa 640 ristoranti distribuiti a livello nazionale. I numerosi posti di lavoro che McDonald's offre prevedono contratti stabili e orari di lavoro flessibili nella maggioranza dei casi. Inoltre, tra i dipendenti dell'azienda prevalgono i giovani con meno di 29 anni e ampio spazio è riservato alle donne, impiegate anche in qualità di store manager.

Come candidarsi



Gli interessati possono visitare la sezione dedicata alle carriere (Lavora con noi) presente sul sito web aziendale. Da qui è possibile prendere visione delle attuali posizioni aperte nei fast food McDonald's e candidarsi, compilando il form online per l'inoltro del cv.