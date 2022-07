Maturità, in Puglia il maggior numero di promossi in Italia. Picco di lodi al Sud

Puglia da applauso a scuola, sia in materia di voti di promozione all'esame di maturità (è la prima regione in Italia) sia per numero di lodi, che la vede seconda dopo la Calabria. I dati del Miur, appena pubblicati, fotografano un paese in cui la scuola si riprende dopo il Covid e anche dopo i risultati disastrosi degli Invalsi.

Il 99,9% degli studenti italiani che era stato ammesso all'esame di Stato, infatti, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, ha superato la prova. Il ministero dell'Istruzione rende noti i dati relativi agli esami che, dopo le misure adottate per il contenimento dell'emergenza legata al Covid negli ultimi due anni, hanno visto il ritorno delle prove scritte, sia nel primo che nel secondo ciclo. Per le scuole medie, dicono dunque i numeri del ministero, il tasso di ammissione all'Esame finale è stato del 98,5% (l'anno scorso era del 98,3%, resta dunque stabile). E come lo scorso anno, il 99,9% delle ragazze e dei ragazzi ammessi ha superato la prova.

Maturità, tutti promossi: le regioni "migliori"

Due le regioni con il 100% di promossi: Molise e Basilicata. Il 5,9% dei candidati ha ottenuto la lode: sul podio, guardando ai valori in percentuale, Puglia (8,8%), Calabria (8,6%) e Molise (8,5%). Più di un candidato su due ha ottenuto una votazione dall'8 in su. Il 7,2% ha ottenuto la votazione massima, il 10. Il 19,4% è uscito con nove e il 25,8% con otto. Anche per quanto riguarda le scuole superiori, dove il 96,2% dei candidati scrutinati era stato ammesso, i diplomati sono stati il 99,9% delle studentesse e degli studenti che hanno sostenuto le prove. Si tratta della stessa percentuale registrata nel 2020/2021.

Aumentano i diplomati con lode

Quanto alle votazioni finali, aumentano, seppure di poco, i diplomati con lode: sono il 3,4% rispetto al 3% di un anno fa, mentre calano gli studenti che hanno ottenuto 100. Sono il 9,4% rispetto al 13,5% dell'anno scorso. I dati del ministero dicono inoltre che restano pressoché stabili le valutazioni comprese tra 91 e 99 (da 15,6% a 15,1%) e tra 81 e 90 (dal 20,8% al 21). Il 51,2% delle studentesse e degli studenti si colloca nella fascia di valutazione 60-80 rispetto al 47,1% dell'anno scorso. I diplomati nella fascia 71-80 passano dal 23,8% al 27%, i 61-70 dal 18,5% al 20,1%. In lieve calo i 60: passano dal 4,8% al 4,1%.

Picco di lodi al Sud

Ad ottenere la lode sono stati in totale 16.510 studenti. La regione che registra il più alto numero di diplomati con lode, in percentuale, è la Calabria (6,6%). Seguono Puglia (6,3%), Umbria (5%) e Sicilia (4,8%). Nei Licei il 5,1% dei candidati ha ottenuto la lode (in aumento rispetto al 4,7% dell'anno scorso), il 12% ha raggiunto 100, il 17,8% tra 91 e 99 e il 22,4% tra 81 e 90. Il Classico si conferma al primo posto per numero di diplomati con lode (9%) seguito dal Liceo Europeo (7,9%) e dallo Scientifico (7,5%). Negli indirizzi Tecnici a conseguire la lode è stato l'1,8% delle ragazze e dei ragazzi (stabile rispetto allo scorso anno) mentre il 7,1% ha ottenuto 100, il 12,1% tra 91 e 99. Nei Professionali lode per lo 0,9% dei candidati, voto 100 per il 5,8%, fascia di voto 91-99 per il 12% e 81-90 per il 19,7%. L'8,9% delle studentesse e degli studenti dei percorsi quadriennali ha ottenuto la lode e il 13,3% il cento.